Санти Альдама о Йокиче: «Он – смесь Янниса и Дончича»

Форвард сборной Испании и «Мемфиса» Санти Альдама высказался о Николе Йокиче.

«Он представляет собой сочетание их обоих – Янниса Адетокумбо и Луки Дончича. Йокич всегда правильно читает ситуацию. Лишить его мяча – лучший выход для нашей команды», – сказал Альдама.

Испанцы сыграют в группе С Евробаскета и могут встретиться со сборной Сербии только в матчах плей-офф.