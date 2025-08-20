Сборная Италии определилась с составом на Евробаскет-2025
Италия обозначила 12 игроков национальной команды.
Последним игроком, который покинет расширенную команду должен стать Риккардо Россато («Трапани Шарк»).
В финальный ростер попали:
Дариус Томпсон («Валенсия»)
Марко Списсу («Сарагоса»)
Данило Галлинари («Баямон»)
Николо Мелли («Фенербахче»)
Симоне Фонтеккьо («Майами»)
Джампаоло Риччи («Милан»)
Маттео Спаньоло («Баскония»)
Габриэле Прочида («Реал»)
Салиу Ньянг («Виртус»)
Мухамет Диуф («Виртус»)
Никола Акеле («Виртус»)
Алессандро Пайола («Виртус»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
