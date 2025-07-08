Симоне Фонтеккьо: «Кевин Дюрэнт сказал, что «Санз» сделали все возможное, чтобы заполучить меня, но не смогли»
Симоне Фонтеккьо рассказал о знаке уважения от Кевина Дюрэнта.
«Когда меня обменяли в «Детройт», один из первых матчей, который я сыграл за «Пистонс», был против «Финикса», где в то время играл Кевин Дюрэнт.
Во время перерыва Дюрэнт подошел ко мне и сказал: «Мы сделали все возможное, чтобы заполучить тебя в команду, но не смогли». Это было большое проявление уважения со стороны чемпиона, и тогда я понял, какого высокого мнения он обо мне», – рассказал итальянский форвард.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости