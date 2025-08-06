«Фенербахче» проявляет интерес к Симоне Фонтеккьо

«Фенербахче» заинтересован в возвращении Симоне Фонтеккьо в Европу.

Ранее сообщалось, что «Майами » может отчислить Фонтеккьо, который должен заработать 8,3 млн долларов в этом сезоне, чтобы не платить налог на роскошь. 29 августа – крайний срок, когда «Хит» смогут распределить его зарплату на несколько лет.

Фонтеккьо недавно был обменян из «Детройта» в «Майами» в рамках сделки «сайн-н-трейд», в результате которой в «Пистонс» перешел Данкан Робинсон. Контракт Фонтеккьо истекает в конце следующего сезона,