«Фенербахче» проявляет интерес к Симоне Фонтеккьо

«Фенербахче» заинтересован в возвращении Симоне Фонтеккьо в Европу.

Ранее сообщалось, что «Майами» может отчислить Фонтеккьо, который должен заработать 8,3 млн долларов в этом сезоне, чтобы не платить налог на роскошь. 29 августа – крайний срок, когда «Хит» смогут распределить его зарплату на несколько лет.

Фонтеккьо недавно был обменян из «Детройта» в «Майами» в рамках сделки «сайн-н-трейд», в результате которой в «Пистонс» перешел Данкан Робинсон. Контракт Фонтеккьо истекает в конце следующего сезона,

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Нико Йенибайрака в соцсети X
