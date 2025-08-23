Матеуш Понитка и Джордан Лойд – в составе сборной Польши на Евробаскет-2025

Сборная Польши огласила 12 игроков, которые примут участие в Евробаскете-2025.

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич назвал окончательный состав команды для участия в предстоящем чемпионате Европы.

Итоговый состав сборной Польши:

Александер Бальцеровски

Александр Дзева

Томаш Геле

Камил Лончиньски

Джордан Лойд

Михал Михалак

Доминик Олейничак

Анджей Плута

Матеуш Понитка

Михал Соколовски

Шимон Запала

Пшемыслав Жолнеревич





Поляки сыграют в группе D турнира в домашнем Катовице вместе с командами Франции, Словении, Бельгии, Израиля и Исландии.