Матеуш Понитка и Джордан Лойд – в составе сборной Польши на Евробаскет-2025
Сборная Польши огласила 12 игроков, которые примут участие в Евробаскете-2025.
Главный тренер сборной Польши Игор Миличич назвал окончательный состав команды для участия в предстоящем чемпионате Европы.
Итоговый состав сборной Польши:
Александер Бальцеровски
Александр Дзева
Томаш Геле
Камил Лончиньски
Джордан Лойд
Михал Михалак
Доминик Олейничак
Анджей Плута
Матеуш Понитка
Михал Соколовски
Шимон Запала
Пшемыслав Жолнеревич
Поляки сыграют в группе D турнира в домашнем Катовице вместе с командами Франции, Словении, Бельгии, Израиля и Исландии.
Источник: Talkbasket
