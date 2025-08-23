1

Матеуш Понитка и Джордан Лойд – в составе сборной Польши на Евробаскет-2025

Сборная Польши огласила 12 игроков, которые примут участие в Евробаскете-2025.

Главный тренер сборной Польши Игор Миличич назвал окончательный состав команды для участия в предстоящем чемпионате Европы.

Итоговый состав сборной Польши:

  • Александер Бальцеровски

  • Александр Дзева

  • Томаш Геле

  • Камил Лончиньски

  • Джордан Лойд

  • Михал Михалак

  • Доминик Олейничак

  • Анджей Плута

  • Матеуш Понитка

  • Михал Соколовски

  • Шимон Запала

  • Пшемыслав Жолнеревич

Поляки сыграют в группе D турнира в домашнем Катовице вместе с командами Франции, Словении, Бельгии, Израиля и Исландии.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?742 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Источник: Talkbasket
logoЕвробаскет-2025
Джордан Лойд
logoсборная Польши
Александер Бальцеровски
logoМатеуш Понитка
Игор Миличич
Доминик Олейничак
Михал Соколовски
Михал Михалак
Александр Дзева
Анджей Плута
Томаш Геле
Камиль Лончиньски
