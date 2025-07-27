Дуэйн Уэйд о 23-м месте в рейтинге Bleacher Report: «Я учился играть в баскетбол, бросая в ящик»
Дуэйн Уэйд отреагировал на 23-е место в рейтинге Bleacher Report.
«Я всегда говорю, что я обычный парень, который в детстве смотрел баскетбол. Парень, который рос в бедном районе. Парень, который бросал мяч в ящик. Я учился играть в баскетбол, бросая в ящик.
Если вы говорите мне, что мое имя упомянуто в каком-либо рейтинге величайших игроков в истории, я не против», – сказал трехкратный чемпион НБА в составе «Майами».
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Геннадий Ильин
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