  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»
3

Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»

Бизли признался, что ушел от общения с Брайантом, боясь сказать что-то не то.

«Я не думал, что Кобе меня знает. Но на мой второй год в лиге после игры в Майами он просто дал мне пять и сказал: «Я болею за тебя». Это меня удивило.

Потом Дуэйн Уэйд пригласил меня поужинать с ними, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила. Я был слишком напуган. В тот момент моей карьеры я просто разрушал все вокруг своим поведением, и я предпочел, чтобы он подумал, будто я слишком крут для него, чем сидеть перед ним и нести какую-то чушь», – сказал Бизли.

Майкл Бизли провел в лиге 11 лет, в среднем набирая 12,4 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи в 609 матчах. В сезоне-2018/19 он выступал за «Лейкерс», но к тому моменту Кобе Брайант уже завершил карьеру.

Вы дали бы Де’Аарону Фоксу максимальный контракт?3057 голосов
ДаСан-Антонио
НетНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
logoМайкл Бизли
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoКобе Брайант
logoЛейкерс
logoМайами
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Бизли: «Самый сильный защитник, с которым я встречался? Эрик Споэльстра»
522 июля, 05:58
Майкл Бизли: «На третий год в лиге мой бухгалтер украл все мои деньги. Вообще все»
1521 июля, 10:58
Майкл Бизли: «Все, кто говорит, что Лука Дончич не в форме – это те же самые люди, которые кричат ​​«ура», когда он набирает 50 или 60 очков»
1227 мая, 13:50
Главные новости
Яннис Адетокумбо не участвует в матчах сборной Греции из-за неоплаченной страховки (SDNA)
246 минут назад
Стив Керр об уходе Майкла Джордана в бейсбол: «Для «Буллс» это было плохо, но для меня – хорошо»
сегодня, 09:21
Егор Дёмин: «Одна из моих основных целей – это постараться вернуть должное внимание и уважение к российскому баскетболу»
16сегодня, 08:46
Команда лодки Майкла Джордана выиграла 389 тысяч долларов и заняла второе место, поймав 32-килограммового белого марлина на рыболовном турнире
10сегодня, 08:15Видео
Руи Хатимура потренировался с бойцами сумо
10сегодня, 07:34Видео
Кевин Дюрэнт о титуле «Оклахомы»: «Прошло 10 лет, давно пора было им выиграть хоть один, лол»
7сегодня, 07:10
Макси Клебер вколотил «мельницу» на тренировке
9сегодня, 06:36Видео
Джимми Батлер провел мастер-класс в маске Бадди Хилда
3сегодня, 06:06Видео
«Хьюстон» может предложить Кевину Дюрэнту 2-летнее продление на 100 миллионов долларов
4сегодня, 05:41
Огромная толпа болельщиков заполнила все этажи ТЦ на встрече с Джеймсом Харденом в Китае
3сегодня, 05:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. Финляндия сыграет с Бельгией
сегодня, 09:00
«Бостон» расторг двусторонний контракт с Майлзом Норрисом
вчера, 21:38
Игроки «Оклахомы» собрались на свадьбе Алекса Карузо
10вчера, 21:02Видео
Болельщики в Шанхае устроили теплый прием Джейлену Уильямсу
вчера, 20:49Видео
Фрэнк Мэйсон стал игроком «Лиможа»
1вчера, 18:43
«Юта» планирует сохранить Джорджа Ньянга
вчера, 17:10
«Виллербан» подписал контракт с Глинном Уотсоном
вчера, 15:30
Скотти Пиппен-младший: «Этот сезон будет для меня очень важным»
7вчера, 14:42
Томас Димша подписал контракт с ПАОКом
вчера, 13:26
Ришон Холмс: «Мне выпал шанс играть в баскетбол в Греции… Бог делает даже больше, чем можно себе представить»
вчера, 12:21