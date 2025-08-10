Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»
Бизли признался, что ушел от общения с Брайантом, боясь сказать что-то не то.
«Я не думал, что Кобе меня знает. Но на мой второй год в лиге после игры в Майами он просто дал мне пять и сказал: «Я болею за тебя». Это меня удивило.
Потом Дуэйн Уэйд пригласил меня поужинать с ними, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила. Я был слишком напуган. В тот момент моей карьеры я просто разрушал все вокруг своим поведением, и я предпочел, чтобы он подумал, будто я слишком крут для него, чем сидеть перед ним и нести какую-то чушь», – сказал Бизли.
Майкл Бизли провел в лиге 11 лет, в среднем набирая 12,4 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи в 609 матчах. В сезоне-2018/19 он выступал за «Лейкерс», но к тому моменту Кобе Брайант уже завершил карьеру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
