Майкл Бизли: «Уэйд пригласил меня поужинать с Брайантом, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила»

Бизли признался, что ушел от общения с Брайантом, боясь сказать что-то не то.

«Я не думал, что Кобе меня знает. Но на мой второй год в лиге после игры в Майами он просто дал мне пять и сказал: «Я болею за тебя». Это меня удивило.

Потом Дуэйн Уэйд пригласил меня поужинать с ними, но я не пошел, потому что тревожность мне не позволила. Я был слишком напуган. В тот момент моей карьеры я просто разрушал все вокруг своим поведением, и я предпочел, чтобы он подумал, будто я слишком крут для него, чем сидеть перед ним и нести какую-то чушь», – сказал Бизли.

Майкл Бизли провел в лиге 11 лет, в среднем набирая 12,4 очка, 4,7 подбора и 1,3 передачи в 609 матчах. В сезоне-2018/19 он выступал за «Лейкерс », но к тому моменту Кобе Брайант уже завершил карьеру.