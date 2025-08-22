Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
Главный тренер словенцев отметил недовольство Дончича, признав разрыв в классе.
«Сегодня я тоже почувствовал разочарование со стороны Луки. У него было огромное желание, и он очень старался в защите тоже. Возможно, ему придется немного смириться с тем, что качество тоже здесь имеет значение. Просто соперники были намного лучше. Мы и сами позволили им выглядеть намного лучше, и над этим нам предстоит работать. Все должны помогать Луке – как игроки на площадке, так и запасные», – сказал Секулич.
Из шести проведенных контрольных матчей сборная Словении победила лишь в игре с Великобританией.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости