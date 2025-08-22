Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»

Главный тренер словенцев отметил недовольство Дончича, признав разрыв в классе.

«Сегодня я тоже почувствовал разочарование со стороны Луки. У него было огромное желание, и он очень старался в защите тоже. Возможно, ему придется немного смириться с тем, что качество тоже здесь имеет значение. Просто соперники были намного лучше. Мы и сами позволили им выглядеть намного лучше, и над этим нам предстоит работать. Все должны помогать Луке – как игроки на площадке, так и запасные», – сказал Секулич .

Из шести проведенных контрольных матчей сборная Словении победила лишь в игре с Великобританией.