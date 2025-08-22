  • Спортс
Видео
1

24 очка, 10 передач и ключевой бросок Денниса Шредера помогли Германии одолеть Испанию в овертайме

Немцы и испанцы провели упорный товарищеский матч.

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер стал самым результативным игроком матча против сборной Испании, набрав 24 очка (10 из 22 с игры). Кроме того, Шредер отдал 10 результативных передач и собрал 5 подборов.

Испанцы смогли вернуться в игру по ходу второй половины и перевести матч в овертайм. Решающим попаданием в дополнительной 5-минутке стал точный бросок Шредера после прохода под кольцо, выведший Германию вперед (106:105). 

В ответной атаке, на которую у испанцев оставалось 8,6 секунды, Дарио Брисуэла был близок к спасению, но после его броска со средней мяч не достиг цели.

Брисуэла закончил матч с 20 очками (лучший результат в команде) и 5 передачами, а Германия победила – 106:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoсборная Германии
товарищеские матчи
Дарио Брисуэла
logoДеннис Шредер
logoБаскетбол - видео
logoсборная Испании
