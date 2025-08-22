Никола Йович о 18 очках в матче со Словенией: «Хотел показать Споэльстре, что в следующем сезоне стану еще лучше»

Форвард «Хит» поведал, что помогло ему отлично выступить в матче со словенцами.

Йович стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков (8 из 10 с игры), а также 7 подборов, 1 передачу и 1 перехват за 19 минут на паркете.

Форвард привел сборную Сербии к разгромной победе над Словенией со счетом 106:72, а его тренер из «Майами » Эрик Споэльстра наблюдал за игрой с трибун.

«Я был мотивирован. Он, возможно, лучший тренер в мире. Он проделал такой долгий путь, чтобы увидеть меня, и я хотел показать, что в следующем сезоне стану еще лучше.

Я не думаю, что мы показали весь наш потенциал. Еще есть куда расти. Мы хорошо себя чувствуем, в команде сильная химия, и это будет захватывающий чемпионат», – сказал Йович .

Сербия выиграла все семь своих подготовительных товарищеских матчей. На Евробаскете-2025 она сыграет в группе A вместе с Латвией, Португалией, Эстонией, Турцией и Чехией.