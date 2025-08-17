«Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»

Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально вписался бы в «Детройт».

«Чертовски обидно, потому что если бы Джо Дюмарс выбрал его вместо Дарко Миличича, у Кармело Энтони был бы чемпионский титул, а то и два. У него точно был бы титул.

Это была команда Джо Дюмарса, и, справедливости ради, надо понимать, что у Джо Дюмарса был Тэйшон Принс. У него был Рич Хэмилтон. У него были Бен и Рашид Уоллесы. И он сказал: «У нас есть команда». Он был уверен, что им не нужен Кармело Энтони, но им был нужен еще один бигмен.

Кармело Энтони был невероятно эффективен. Только представьте, что бы он привнес в «Детройт ». Если вы хоть немного знаете Мело, этот город был создан для него. Этот город был его средой обитания. Представьте его в одной команде с Чонси, Рипом и остальными. Не думаю, что проиграли бы «Сан-Антонио», – сказал эксперт ESPN.