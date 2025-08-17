  • Спортс
  • «Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»
«Этот город был создан для него». Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально подходил «Детройту»

Стивен Эй Смит считает, что Кармело Энтони идеально вписался бы в «Детройт».

«Чертовски обидно, потому что если бы Джо Дюмарс выбрал его вместо Дарко Миличича, у Кармело Энтони был бы чемпионский титул, а то и два. У него точно был бы титул.

Это была команда Джо Дюмарса, и, справедливости ради, надо понимать, что у Джо Дюмарса был Тэйшон Принс. У него был Рич Хэмилтон. У него были Бен и Рашид Уоллесы. И он сказал: «У нас есть команда». Он был уверен, что им не нужен Кармело Энтони, но им был нужен еще один бигмен.

Кармело Энтони был невероятно эффективен. Только представьте, что бы он привнес в «Детройт». Если вы хоть немного знаете Мело, этот город был создан для него. Этот город был его средой обитания. Представьте его в одной команде с Чонси, Рипом и остальными. Не думаю, что проиграли бы «Сан-Антонио», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
logoКармело Энтони
logoНБА
logoСтивен Эй Смит
Джо Дюмарс
logoДетройт
