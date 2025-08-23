«Голден Стэйт» и Коди Мартин проявляют взаимный интерес

29-летний форвард может продолжить карьеру в «Уорриорс».

По информации инсайдера Джейка Фишера, Коди Мартин находится в списке игроков, в услугах которых заинтересован «Голден Стэйт». Помимо Мартина, упоминаются имена таких баскетболистов, как Сет Карри и Малкольм Брогдон .

Мартин получил предложения от многих других команд, претендующих на плей-офф, но в первую очередь оценивает возможность присоединения к «Уорриорс». Также он может подождать, не появятся ли более выгодные варианты после начала тренировочного лагеря.

«Голден Стэйт » продолжает находиться в режиме ожидания при формировании состава, так как вопрос с ограниченным свободным агентом Джонатаном Кумингой остается неразрешенным.

В прошлом сезоне Мартин принял участие в 53 матчах за «Шарлотт» и «Финикс», набирая в среднем 6,8 очка, 4,2 подбора и 2 передачи за 22,1 минуты.