2

«Голден Стэйт» и Коди Мартин проявляют взаимный интерес

29-летний форвард может продолжить карьеру в «Уорриорс».

По информации инсайдера Джейка Фишера, Коди Мартин находится в списке игроков, в услугах которых заинтересован «Голден Стэйт». Помимо Мартина, упоминаются имена таких баскетболистов, как Сет Карри и Малкольм Брогдон.

Мартин получил предложения от многих других команд, претендующих на плей-офф, но в первую очередь оценивает возможность присоединения к «Уорриорс». Также он может подождать, не появятся ли более выгодные варианты после начала тренировочного лагеря.

«Голден Стэйт» продолжает находиться в режиме ожидания при формировании состава, так как вопрос с ограниченным свободным агентом Джонатаном Кумингой остается неразрешенным.

В прошлом сезоне Мартин принял участие в 53 матчах за «Шарлотт» и «Финикс», набирая в среднем 6,8 очка, 4,2 подбора и 2 передачи за 22,1 минуты.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?132 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
logoГолден Стэйт
logoКоди Мартин
logoСет Карри
logoМалкольм Брогдон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Голден Стэйт» неоднократно за последний год пытался заполучить Леброна Джеймса
11вчера, 18:15
«Уорриорз» и «Сан-Антонио» интересовались возможностью заполучить Трея Мерфи из «Пеликанс»
2вчера, 17:26
Айиша Карри: «Не знала, что Стеф в итоге будет играть в баскетбол. Он говорил, что хочет быть школьным тренером»
7вчера, 05:00
Главные новости
Центровой «Фенербахче» Жилсон Бангу покинул площадку на носилках, неудачно приземлившись после данка
20 минут назадВидео
Лэрри Нэнс-младший: «Без колебаний перенес бы свой баскетбольный талант в футбол»
3сегодня, 08:43
Стивен Эй Смит: «Если Кайри Ирвинг будет здоров, а Энтони Дэвис покажет свой уровень, то «Даллас» выиграет чемпионат»
13сегодня, 08:21
В сети появилось видео совместной тренировки Кармело Энтони со своим сыном
4сегодня, 07:56Видео
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
сегодня, 07:05
«Ублюдок, ну так выгони меня!» Шакил О′Нил рассказал о перепалке с Пэтом Райли, после которой его обменяли из «Майами»
7сегодня, 06:54
Джессика Шепард собрала самый быстрый трипл-дабл в истории женской НБА, имея 90% попаданий с игры
1сегодня, 06:17Видео
Warner Bros. работает над фильмом о Кобе Брайанте
11сегодня, 05:24
Женская НБА. Трипл-дабл Шепард (22+11+10) помог «Миннесоте» справиться с «Индианой», «Финикс» обыграл «Голден Стэйт» благодаря трипл-даблу Томас (13+12+16) и другие результаты
сегодня, 04:30
10 из 15 опрошенных ФИБА экспертов назвали Сербию фаворитом Евробаскета-2025
2вчера, 20:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тони Снелл продолжит карьеру в «Булазаке»
2сегодня, 09:39Фото
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Словения встретится с Испанией
сегодня, 09:18
Товарищеские матчи. Германия сыграет с Испанией, Турция встретится с Черногорией
сегодня, 09:00
Женская НБА. «Атланта» примет «Нью-Йорк», «Лас-Вегас» сыграет с «Вашингтоном» и другие матчи
сегодня, 08:56
«Чизстейк!» Яо Мин назвал Филадельфию любимым городом в США
2сегодня, 07:24
Леброн, Бронни, Брайс и Саванна Джеймсы вместе посетили тату-мастера
3сегодня, 05:48Видео
Колин Каслтон присоединится к «Орландо»
вчера, 20:59
Бразилия опережает США в предварительном рейтинге ФИБА на чемпионат Америки
вчера, 19:54Фото
Айзейя Майк завершает переговоры о переходе в «Баварию»
вчера, 18:40
Сату Сабалли о матчах бэк-ту-бэк: «Ужас. Им нет дела до здоровья игроков»
1вчера, 18:27