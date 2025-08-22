  • Спортс
Эрик Споэльстра: «У нас интернациональная команда в этом году. Надеюсь, будем значительно лучше»

Эрик Споэльстра рассказал об ожиданиях от «Хит».

Главный тренер поделился надеждами на следующий сезон во время поездки в Швецию на матч Пелле Ларссона.

«Мы пристально следим за иностранным баскетболом. У нас в этом году интернациональная команда. Это захватывающе. Так что мы поехали посмотреть на нескольких наших игроков.

Надеемся, что будем значительно лучше, чем в прошлом сезоне. Нам пришлось иметь дело с целым рядом проблем. Но мы все равно вышли в плей-офф, хоть там все и пошло не по плану. Лига очень сильна.

Мы гордимся своей способностью соревноваться в каждом сезоне, это наш стандарт, к которому мы будем стремиться и в этот раз. У нас очень любопытная группа молодежи, вроде Пелле. У нас есть опыт в составе. И у нас есть соревновательный дух. Осталось совместить все это и включиться в борьбу», – заявил Споэльстра.

Кроме шведа в ростере числятся канадец Эндрю Уиггинс, литовец Каспарас Якучионис и россиянин Влад Голдин.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sun Sentinel
