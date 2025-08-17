«Майами» не планирует подписывать запасного центрового в ближайшее время
«Хит» на данный момент довольны своим составом «пятерок».
Сегодня стало известно, что «Майами» согласовал трехлетний контракт с защитником Дрю Смитом. По информации Miami Herald, это означает, что клуб отказался от подписания Кая Джонса, который проходил просмотр на прошлой неделе, и Трэя Лайлса, которого также связывали с командой.
В ближайшее время клуб не собирается усиливать позицию центрового на рынке свободных агентов, хотя в будущем этот вопрос могут решить с помощью очередного обмена.
На данный момент в составе «Хит» три номинальных «пятерки»: Бэм Адебайо, Келел Уэйр и Влад Голдин, подписавший двусторонний контракт после драфта.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Miami Herald
