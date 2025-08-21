0

Эрик Споэльстра: «Пелле Ларссон продолжит прогрессировать»

Эрик Споэльстра ожидает прогресса от Пелле Ларссона во втором сезоне в НБА.

«В конце прошлого сезона было видно, что он начал играть более важную роль. Мы ценим его навыки. Он очень жесткий. Он принимает правильные решения на площадке. Он отличный ролевой игрок.

Он отлично вписывается в состав лучших игроков и продолжит прогрессировать, потому что у него отличное отношение к работе, а помимо этого он просто замечательный человек», – сказал главный тренер «Майами».

