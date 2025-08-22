Василие Мицич о своей готовности: «От меня потребуется 99%. Посмотрим»

Василие Мицич оценил возможность участия в Евробаскете.

Разыгрывающий сборной Сербии дебютировал в победном товарищеском матче против Словении. Мицич провел 13,5 минуты на площадке, набрав 6 очков (2 из 5 трехочковых). На его счету также 1 передача при 3 потерях.

«От меня потребуется 99% готовности. Посмотрим.

Пока что не имею понятия. Запястье должно пройти, проблема в механике движения.

Очень мало сыграл, но даже 1 минута имеет большое значение. Рад быть частью команды. Не хочу быть слишком претенциозным, но это большая честь.

В этом году мы, кажется, еще более зрелые. У нас есть молодежь, но ключевые игроки еще больше набрались опыта, так что пока все нормально», – заявил защитник.