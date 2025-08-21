Родиону Куруцу потребуется операция на пятке, форвард пропустит Евробаскет

Родион Куруц покинул сборную Латвии.

27-летнему форварду предстоит операция на пятке. Решение было принято совместно с «Басконией», за которую игрок будет выступать в следующем сезоне.

Куруц провел первые матчи подготовительного цикла со сборной Латвии, но уже не смог принять участия во встрече с Грецией.