Родиону Куруцу потребуется операция на пятке, форвард пропустит Евробаскет
Родион Куруц покинул сборную Латвии.
27-летнему форварду предстоит операция на пятке. Решение было принято совместно с «Басконией», за которую игрок будет выступать в следующем сезоне.
Куруц провел первые матчи подготовительного цикла со сборной Латвии, но уже не смог принять участия во встрече с Грецией.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: TV3.lv
