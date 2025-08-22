Участие Филипа Петрушева и Василие Мицича в Евробаскете пока под вопросом
Сербия продолжает определяться с составом.
Василие Мицич дебютировал в игре против сборной Словении, но Светислав Пешич пока не подтвердил его статус на Евробаскет-2025.
«Еще не проговорил с ним все детали. Самое важное – уровень его болевых ощущений и психологическое состояние. Посмотрим, как все будет.
Филип Петрушев (болезнь) потерял вес, был полностью вымотан, с трудом передвигался. Очень важно следить за своим здоровьем. Все заслуживают места в сборной, но здоровье находится на 1-м месте», – поделился Пешич.
Главный тренер команды назвал серьзный медицинский штаб ключевым преимуществом команды. Со сборной работают 4 доктора, 6 физиотерапевтов и 4 силовых тренера.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
