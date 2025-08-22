2

Участие Филипа Петрушева и Василие Мицича в Евробаскете пока под вопросом

Сербия продолжает определяться с составом.

Василие Мицич дебютировал в игре против сборной Словении, но Светислав Пешич пока не подтвердил его статус на Евробаскет-2025.

«Еще не проговорил с ним все детали. Самое важное – уровень его болевых ощущений и психологическое состояние. Посмотрим, как все будет.

Филип Петрушев (болезнь) потерял вес, был полностью вымотан, с трудом передвигался. Очень важно следить за своим здоровьем. Все заслуживают места в сборной, но здоровье находится на 1-м месте», – поделился Пешич.

Главный тренер команды назвал серьзный медицинский штаб ключевым преимуществом команды. Со сборной работают 4 доктора, 6 физиотерапевтов и 4 силовых тренера.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoВасилие Мицич
Светислав Пешич
logoФилип Петрушев
травмы
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
