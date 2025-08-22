Мо Бамба получил предложение на 3 миллиона долларов в год в Китае

У Мо Бамбы появился еще один вариант продолжения карьеры.

27-летний центровой – 6-й номер драфта-2018 – рассматривает возможность игры за пределами НБА .

В прошлом сезоне баскетболиста обменяли из «Клипперс» в «Юту» и потом отчислили. Бамба получил 10-дневный контракт с «Пеликанс» и отыграл 4 матча, набирая 2,5 очка и 6,3 подбора за 15,2 минуты в среднем.

Сообщается об интересе к центровому из китайского чемпионата, где Бамбе предлагают зарплату в 3 миллиона долларов в год. В Европе основным претендентом на игрока считается сербский «Партизан », который даст ему возможность выступать в Евролиге и, возможно, перезапустить карьеру.