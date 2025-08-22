Светислав Пешич: «Словения забрала слишком много подборов в начале. Надо избегать эйфории»

Светислав Пешич призвал сборную не расслабляться.

Сербия крупно обыграла Словению в товарищеском матче (106:72).

«Баскетбол начинается с защиты. Ментально и тактически. Без нее нельзя победить.

Словения забрала слишком много отскоков в начале игры.

Йокич компенсирует наши слабости своей скоростью и пониманием игры, но остальные должны участвовать в борьбе под кольцом. Защита заканчивается с успешным подбором, для этого нужно наладить общее взаимодействие.

Наши победы являются следствием таланта и работы, но первое же поражение приведет к жесткой критике. Надо избегать эйфории и спокойно работать на результат.

За свои годы я научился уважать каждого соперника. Нас считают лучшими, но я думаю, что есть 6-8 претендентов на победу.

В турнирах с матчами на вылет одна плохая четверть может привести к провалу. У нас много таланта, но это относится и к другим командам. Да, у всех на слуху Йокич , Дончич , Яннис , но нельзя забывать и про игроков вроде Шредера и Франца Вагнера .

Надо быть реалистичными, приземленными и сосредоточенными. Только так мы дойдем до конца», – заключил Пешич.