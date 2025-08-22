Светислав Пешич: «Словения забрала слишком много подборов в начале. Надо избегать эйфории»
Сербия крупно обыграла Словению в товарищеском матче (106:72).
«Баскетбол начинается с защиты. Ментально и тактически. Без нее нельзя победить.
Словения забрала слишком много отскоков в начале игры.
Йокич компенсирует наши слабости своей скоростью и пониманием игры, но остальные должны участвовать в борьбе под кольцом. Защита заканчивается с успешным подбором, для этого нужно наладить общее взаимодействие.
Наши победы являются следствием таланта и работы, но первое же поражение приведет к жесткой критике. Надо избегать эйфории и спокойно работать на результат.
За свои годы я научился уважать каждого соперника. Нас считают лучшими, но я думаю, что есть 6-8 претендентов на победу.
В турнирах с матчами на вылет одна плохая четверть может привести к провалу. У нас много таланта, но это относится и к другим командам. Да, у всех на слуху Йокич, Дончич, Яннис, но нельзя забывать и про игроков вроде Шредера и Франца Вагнера.
Надо быть реалистичными, приземленными и сосредоточенными. Только так мы дойдем до конца», – заключил Пешич.