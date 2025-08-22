Сборная Словении объявила окончательный состав на Евробаскет-2025
Последними, кто не попал в окончательную заявку по решению главного тренера Александера Секулича, стали Миха Церквеник и Жак Смрекар. Секулич утвердил состав после того, как Словения потерпела сокрушительное поражение от Сербии в завершающем товарищеском матче со счетом 72:106.
Словенцы испытывали трудности в предварительных контрольных играх, выиграв лишь одну из шести встреч. На Евробаскете они будут выступать в группе D вместе с Польшей, Исландией, Бельгией, Израилем и Францией.
В окончательный состав сборной Словении вошли 12 баскетболистов:
Лука Дончич («Лейкерс»)
Грегор Хроват («Дижон»)
Роберт Юркович (свободный агент)
Мартин Крампель («Саджесс»)
Эдо Мурич («Илирия»)
Марк Падьен («Илирия»)
Клемен Препелич («Дубай»)
Рок Радович («Цедевита-Олимпия»)
Леон Стергар (свободный агент)
Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»)
Лука Шчука («Брауншвейг»)
Ален Омич («Будучность»)