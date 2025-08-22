10

Сборная Словении объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Тренерский штаб словенцев определился со списком игроков для участия в турнире.

Последними, кто не попал в окончательную заявку по решению главного тренера Александера Секулича, стали Миха Церквеник и Жак Смрекар. Секулич утвердил состав после того, как Словения потерпела сокрушительное поражение от Сербии в завершающем товарищеском матче со счетом 72:106.

Словенцы испытывали трудности в предварительных контрольных играх, выиграв лишь одну из шести встреч. На Евробаскете они будут выступать в группе D вместе с Польшей, Исландией, Бельгией, Израилем и Францией.

В окончательный состав сборной Словении вошли 12 баскетболистов:

  • Лука Дончич («Лейкерс»)

  • Грегор Хроват («Дижон»)

  • Роберт Юркович (свободный агент)

  • Мартин Крампель («Саджесс»)

  • Эдо Мурич («Илирия»)

  • Марк Падьен («Илирия»)

  • Клемен Препелич («Дубай»)

  • Рок Радович («Цедевита-Олимпия»)

  • Леон Стергар (свободный агент)

  • Алексей Николич («Цедевита-Олимпия»)

  • Лука Шчука («Брауншвейг»)

  • Ален Омич («Будучность»)

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ФИБА
