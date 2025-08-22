«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком

Айзейя Майк покинул «Партизан».

28-летний канадский форвард (203 см) провел 1 сезон в сербском клубе, набирая 3,9 очка и 2,4 подбора за 15,3 минуты в среднем в Евролиге.

До этого Майк выступал за «Бурк», попав в первую сборную Еврокубка в 2024 году.

В составе «Партизана » форвард стал победителем Адриатической лиги и чемпионата Сербии.