«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
Айзейя Майк покинул «Партизан».
28-летний канадский форвард (203 см) провел 1 сезон в сербском клубе, набирая 3,9 очка и 2,4 подбора за 15,3 минуты в среднем в Евролиге.
До этого Майк выступал за «Бурк», попав в первую сборную Еврокубка в 2024 году.
В составе «Партизана» форвард стал победителем Адриатической лиги и чемпионата Сербии.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3560 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Партизана»
