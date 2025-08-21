Деннис Шредер: «Меня никогда не полюбят в Германии так же, как Дирка Новицки, потому что я темнокожий»
Деннис Шредер заявил, что немецкие болельщики никогда не полюбят его.
«Когда мне было 14, я сидел перед телевизором и смотрел, как Дирк Новицки несет флаг на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда я подумал: «Как здорово, большей чести и быть не может».
Это большая честь, но ко мне никогда не будут относиться так же, как к Дирку. Меня никогда не полюбят так же в этой стране, потому что я темнокожий.
Мы выиграем чемпионский титул. Если бы я не был в этом уверен, я бы не играл на Евробаскете и предпочел провести время в Брауншвейге», – заявил разыгрывающий сборной Германии.
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Stern.de
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости