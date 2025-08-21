1

24 января «Чикаго» выведет из обращения игровой номер Деррика Роуза

Объявлена ​​дата вывода номера Деррика Роуза из обращения.

«Буллс» выведут из обращения 1-й игровой номер, под которым за команду выступал разыгрывающий защитник Деррика Роуз. Церемония состоится 24 января 2026 года после матча против «Бостона». 

Роуз станет пятым игроком в истории «Чикаго», удостоенным этой чести, присоединившись к Джерри Слоуну (4), Бобу Лаву (10), Майклу Джордану (23) и Скотти Пиппену (33). Кроме того, НБА вывела из обращения 6-й номер Билла Расселла после его смерти в 2022 году.

Роуз был выбран «Чикаго» под первым номером на драфте 2008 года, получил награду «Новичок года» и провел за команду восемь сезонов. Роуз стал трехкратным участником Матча всех звезд (2010–2012), а также стал самым молодым игроком, завоевавшим награду MVP (2011).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Чикаго»
