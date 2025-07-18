Грант Уильямс и Квинтен Пост стали победителями турниров шахматного фестиваля от Деррика Роуза
Шахматное событие включало в себя два состязания. В первом баскетболисты играли на выбывание с подсказками от гроссмейстеров. Во втором – провели по 5 матчей в блитц.
Фестиваль прошел по правилам Фишера в Лас-Вегасе 13 июля.
В первом турнире приняли участие Квинтен Пост («Голден Стэйт»), Дрю Гуден, Деррик Роуз, Джеремайя Робинсон-Эрл («Новый Орлеан»), Грант Уильямс («Шарлотт»), Рэджон Рондо, Тони Снелл и Оньека Оконгву («Атланта»). Им помогали Магнус Карлсен, Фабиано Каруана и Хикару Накамура.
Роуз выбыл в первом раунде, несмотря на помощь Карлсена. Его выбил Робинсон-Эрл. В финале Уильямс обыграл Снелла.
В блитце количество участников дошло до 12. К конкурсантам присоединился, среди прочих, Дэрил Мори (2 очка).
Победителем стал Квинтен Пост с результатом в 4,5 очка.