  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Грант Уильямс и Квинтен Пост стали победителями турниров шахматного фестиваля от Деррика Роуза
6

Грант Уильямс и Квинтен Пост стали победителями турниров шахматного фестиваля от Деррика Роуза

Деррик Роуз организовал Chesstival.

Шахматное событие включало в себя два состязания. В первом баскетболисты играли на выбывание с подсказками от гроссмейстеров. Во втором – провели по 5 матчей в блитц.

Фестиваль прошел по правилам Фишера в Лас-Вегасе 13 июля.

В первом турнире приняли участие Квинтен Пост («Голден Стэйт»), Дрю Гуден, Деррик Роуз, Джеремайя Робинсон-Эрл («Новый Орлеан»), Грант Уильямс («Шарлотт»), Рэджон Рондо, Тони Снелл и Оньека Оконгву («Атланта»). Им помогали Магнус Карлсен, Фабиано Каруана и Хикару Накамура. 

Роуз выбыл в первом раунде, несмотря на помощь Карлсена. Его выбил Робинсон-Эрл. В финале Уильямс обыграл Снелла.

В блитце количество участников дошло до 12. К конкурсантам присоединился, среди прочих, Дэрил Мори (2 очка).

Победителем стал Квинтен Пост с результатом в 4,5 очка.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chesstival
logoФабиано Каруана
Квинтен Пост
logoДэрил Мори
logoДрю Гуден
logoДеррик Роуз
logoМагнус Карлсен
logoНБА
Хикару Накамура
logoДжеремайя Робинсон-Эрл
logoТони Снелл
logoРэджон Рондо
logoГрант Уильямс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Freestyle Chess. Четвертый этап. 1/4 финала. Каруана обыграл Прагнанандху, Аронян победил Накамуру, другие партии
18 июля, 06:29
Freestyle Chess. Накамура и Прагнанандха лидируют в группах, Ниманн – 2-й, Карлсен – 5-й
17 июля, 21:16
Шахматы – главный киберспорт мира уже сейчас?
2315 июля, 03:25
Главные новости
Зак Лоу о ругани Кэма Томаса: «Уверен во всем, что я о нем сказал»
3сегодня, 20:49
«Лейкерс» интересовались Кентавиусом Колдуэлл-Поупом и Донте Дивинченцо
2сегодня, 19:59
Дэвид Джонс-Гарсия отказался от предложения на 2 миллиона евро в год от «Олимпиакоса»
1сегодня, 19:36
Даг Макдермотт подпишет 1-летний минимальный контракт с «Сакраменто»
сегодня, 19:25
«Барселона» близка к подписанию Уилла Клайберна
1сегодня, 19:06
«Лейкерс» подпишут двусторонние контракты с Кристианом Колоко и Крисом Маноном
5сегодня, 18:42
MVP финала женской НБА 2019 года Эмма Мессеман присоединится к «Нью-Йорку»
3сегодня, 18:15
НБА отдает краткосрочный приоритет европейскому проекту перед расширением в США
7сегодня, 17:47
Клубы НБА используют Сиэтл в качестве «страшилки» при обсуждении новых арен с городскими властями
1сегодня, 17:28
Джон Холлинджер: «В НБА обсуждают, насколько решения «Портленда» вернуть Дэмиана Лилларда и взять Яна Ханьсэня продиктованы продажей клуба»
13сегодня, 17:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Лейкерс» отчислили центрового Трея Джемисона
сегодня, 21:06
Орландо Робинсон подписал двусторонний контракт с «Мэджик»
2сегодня, 20:22
Карлик Джонс набил татуировку с рукопожатием от Леброна Джеймса на Олимпиаде
2сегодня, 18:55Фото
Евролига, скорее всего, выберет место проведения «Финала четырех»-2026 23 июля
сегодня, 18:32
Дмитрий Сонько продолжит играть за «Енисей»
сегодня, 17:59
Ассистент из штаба «Мэджик» Рэнди Грегори присоединится к сборной Германии
сегодня, 16:42
Дрю Николас станет главой департамента игрового персонала «Бостона»
сегодня, 16:29
«Мемфис» отчислил защитника Зайона Пуллина
сегодня, 15:59Фото
Оливер Попович продолжит тренировать «Зенит-2»
сегодня, 15:52
Леброн Джеймс снялся в клипе рэпера Tyler, the Creator
6сегодня, 15:10Видео