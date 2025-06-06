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Иван Ургант: «Стив Керр не скажет Джордану Пулу, что он неправ. Он отправит Дрэймонда»

Иван Ургант порассуждал о тренерских стилях.

Шоумен описал разное отношение к игрокам после отставки Тома Тибодо из «Никс».

«Человек, который до такой степени выгонял на паркет, что все они и поломались. А мне очень жалко карьеру Деррика Роуза. И как будто бы не без того, что он проводил некоторые лишние минуты на паркете. Батлер выдержал, кто-то не может.

Посмотрите на Стива Керра. Последние пару лет у него странные решения, и у него все начинает потихонечку колыхаться, но он, с одной стороны, требовательный, с другой – очень любит своих игроков и ценит. И не заставляет их из-под палки чрезмерно утруждаться.

Не будет же он говорить Джордану Пулу: «Ты не прав». Он скажет Дрэймонду: «Дрэймонд, иди, дай ему уже», – заключил Ургант в эфире «Взял Мяч».

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
logoДеррик Роуз
logoТом Тибодо
logoГолден Стэйт
logoЧикаго
logoСтив Керр
logoНБА
logoДжордан Пул
logoДжимми Батлер
logoДрэймонд Грин
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