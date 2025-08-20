0

«Майами» подписал негарантированный контракт с Джамиром Янгом

Джамир Янг примет участие в тренировочном лагере «Майами».

«Хит» подписал негарантированное соглашение с разыгрывающим защитником (24 года, 185 см), который будет бороться за двусторонний контракт.

В прошлом сезоне Янг сыграл 6 матчей за «Чикаго», а также выступал в G-лиге, набирая 21,7 очка, 7,0 передачи, 4,5 подбора и 1,9 перехвата в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Майкла Скотто в соцсети X
