«Жизнь очень странная штука». Итальянец рассказал о неожиданной встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении

Болельщик рассказал о встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении.

«Сегодня утром. Словенская автозаправка. Зашли с друзьями налить пива Lasko. У барной стойки стоял очень высокий парень в тапочках. Пьет кофе. Он был с другим мужчиной. Я присмотрелся. Это был Дончич .

Я его почти не узнал, он похудел на 15 килограммов: такой накаченный. Я сказал: «Лука!», и он улыбнулся. Помахал мне рукой. На парковке он поздоровался со мной и моими друзьями. Сфотографировался со всеми.

Сказал, что его травма в товарищеском матче несерьезная, и что он в ожидании чемпионата Европы. Попрощался с нами по-итальянски: «Чао!» – и ушел. Жизнь очень странная штука.

Сегодня ты тренируешься с «Лейкерс » в Лос-Анджелесе, потом едешь домой в свой особняк в Беверли-Хиллз, а на следующий день ты в тапочках на автозаправке болтаешь с незнакомыми итальянцами», – рассказал болельщик.