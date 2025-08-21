Кэм Томас выбирает между квалификационным предложением и двухлетним контрактом на 28 млн долларов
Кэм Томас может подписать с «Нетс» двухлетний контракт на 28 млн долларов.
По словам инсайдера Джейка Фишера, атакующий защитник выбирает между подписанием квалификационного предложения от «Бруклина» и двухлетним контрактом на сумму около 28 миллионов долларов с опцией контракта на второй сезон.
Томас является ограниченно свободным агентом. Если он подпишет квалификационное предложение, то получит статус неограниченно свободного агента в 2026 году.
В 25 матчах прошлого сезона за «Нетс» Томас в среднем набирал 24,0 очка, делал 3,3 подбора и 3,8 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
