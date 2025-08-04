Бобби Маркс: «Контракт Иммануэла Куикли полностью испортил рынок ограниченно свободных агентов»

Аналитик ESPN считает, что «Торонто» усложнил ситуацию для всех остальных.

«Контракт Куикли – 150 млн на пять лет (с бонусами почти 160 млн) – полностью испортил рынок ограниченно свободных агентов.

Игроки теперь берут эту сумму за ориентир. Джош Гидди явно думает: «Я хочу такой же контракт». Эта сумма все испортила.

Я считаю, «Торонто » мало критиковали за это соглашение, потому что Куикли не тянет на 32-33 миллиона в год», – сказал Маркс.

В прошедшем сезоне Иммануэл Куикли набирал в среднем 17,1 очка (42% с игры, 37,8% из-за дуги), 3,5 подбора, 5,8 передачи за 27,8 минуты на паркете.

Многие ограниченно свободные агенты, включая Джонатана Кумингу («Голден Стэйт»), Джоша Гидди («Чикаго»), Кэма Тоамаса («Бруклин») и Квентина Граймса («Филадельфия») до сих пор не смогли заключить новые контракты в текущем межсезонье.