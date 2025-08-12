2

«Уорриорз» и представители Джонатана Куминги не общались уже две недели

Ситуация с Джонатаном Кумингой может продолжаться до конца августа.

По данным источника, знакомого с ситуацией, «Уорриорз» и представители форварда не контактировали уже две недели. Существует высокая вероятность того, что переговоры – или их отсутствие – могут продолжаться до конца августа.

«Голден Стэйт» предлагает Куминге двухлетнее соглашение на 45 миллионов долларов с опцией команды на второй сезон, а также просит отказаться от права вето на обмен, которое игрок автоматически получит в случае заключения такого контракта.

Куминга продолжает отклонять это предложение. Форвард дал понять, что квалификационное предложение на 7,9 млн долларов и 1 год для него привлекательнее, чем 45 млн и 2 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The San Francisco Standard
