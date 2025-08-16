Джонатан Куминга не хочет подписывать двухлетний контракт на 45 млн с опцией команды

«Уорриорз» возобновили переговоры с Джонатаном Кумингой на прошлой неделе.

«Я слышал от Куминги слово «пешка». Он не хочет подписывать этот двухлетний контракт на 45 миллионов долларов с опцией команды, который явно используют для обмена по ходу сезона. Это не то, на что он хочет подписываться.

Если же речь пойдет о трехлетнем контракте, если речь пойдет о контракте с опцией игрока, то ему это будет интересно. Но пока «Уорриорз» не готовы к этому, и поэтому Куминга дает понять своему окружению, что он предпочитает квалификационное предложение. Это опасно для «Уорриорз». Они могут посчитать это блефом, но на данный момент, похоже, все идет к квалификационному предложению», – сказал журналист ESPN Энтони Слэйтер.