Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»
Давис Бертанс высоко оценивает сотрудничество сборной Латвии с Лукой Банки.
60-летний специалист проводит последний турнир во главе команды.
«Мало кто из тренеров смог настолько сильно повлиять на команду за такой короткий срок. Под его руководством Латвия избавилась от клейма аутсайдера и приобрела свою идентичность, построенную на общей уверенности, тактической четкости и уверенности в способности бороться с любым оппонентом.
Его подход повлиял на наш менталитет, за годы совместной работы мы изменили образ хороших игроков, которым всегда чего-то не хватает для победы в важных матчах.
Он дал нам уверенность в победе над любым соперником, и это отразилось на нашей игре», – заявил форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
