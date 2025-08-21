Давис Бертанс о работе Луки Банки: «Мало кто из тренеров смог настолько повлиять на команду за такой короткий срок»

Давис Бертанс высоко оценивает сотрудничество сборной Латвии с Лукой Банки.

60-летний специалист проводит последний турнир во главе команды.

«Мало кто из тренеров смог настолько сильно повлиять на команду за такой короткий срок. Под его руководством Латвия избавилась от клейма аутсайдера и приобрела свою идентичность, построенную на общей уверенности, тактической четкости и уверенности в способности бороться с любым оппонентом.

Его подход повлиял на наш менталитет, за годы совместной работы мы изменили образ хороших игроков, которым всегда чего-то не хватает для победы в важных матчах.

Он дал нам уверенность в победе над любым соперником, и это отразилось на нашей игре», – заявил форвард.