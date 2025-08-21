Сборная Боснии и Герцоговины приедет на Евробаскет с Нуркичем, но без Мусы, Гарзы и Кастаньеды
Определился состав боснийской сборной.
В ростер команды из 12 игроков вошли:
Амар Алибегович «Трапани Шарк»
Эдин Атич «Босна»
Юсуф Нуркич «Юта»
Миралем Халилович «Динамо Сассари»
Амар Гедич «Задар»
Айдин Пенава «Шленск»
Александар Лазич
Адин Врабац «Босна»
Аднан Арсланагич «Босна»
Кенан Каменяш «Будучность»
Джон Роберсон «Аль-Ахли»
Тарик Хреля
В турнире не примут участие Джанан Муса («Дубай», операция), Лука Гарза («Бостон») и Хавьер Кастаньеда («Уникаха», травма).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
