Сборная Боснии и Герцоговины приедет на Евробаскет с Нуркичем, но без Мусы, Гарзы и Кастаньеды

Определился состав боснийской сборной.

В ростер команды из 12 игроков вошли:

В турнире не примут участие Джанан Муса («Дубай», операция), Лука Гарза («Бостон») и Хавьер Кастаньеда («Уникаха», травма).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Амар Алибегович
Хавьер Кастаньеда
Эдин Атич
Джон Роберсон
Адин Врабац
Кенан Каменяш
Александар Лазич
Айдин Пенава
Миралем Халилович
