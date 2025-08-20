0

«Атланта» подписала однолетний контракт с Калебом Хьюстаном

«Атланта» объявила о подписании контракта с Калебом Хьюстаном.

Стороны заключили соглашение на один год.

32-й номер драфта-2022 провел три сезона за «Орландо». «Мэджик» отклонили опцию на следующий сезон стоимостью 2,1 млн долларов.

Хьюстан (22 года, 203 см) отыграл 58 матчей в прошедшем регулярном чемпионате. В его активе 4,1 очка и 1,3 подбора за 13,6 минуты в среднем. Форвард реализовал 40% трехочковых бросков. Игрок улучшал свой показатель точности из-за дуги в каждом сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Атланты»
