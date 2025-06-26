Адам Сильвер об эпидемии травм ахиллова сухожилия: «ИИ проанализирует все видеоданные, чтобы попробовать понять причины»

НБА всерьез занимается последними травмами игроков.

7 баскетболистов столкнулись с проблемами с ахилловым сухожилием: Джеймс Уайзмен , Айзейя Джексон , Деджонте Мюррэй , Дрю Смит , Джейсон Тейтум , Дэмиан Лиллард и Тайриз Халибертон.

«Мы собрали экспертную группу еще до травмы Тайриза. 7 в этом году, 0 – в прошлом в таких же обстоятельствах. Максимальное количество до этого – 4.

По данным за 10 лет, большинство этих травм случается до Матча всех звезд. Так что дело не в количестве игр. Современные игроки летом иногда нагружают тело активнее, чем во время сезона, когда играют 3 матча в неделю.

Говорят, что ИИ изменит подход во многих областях. Мы хотим, чтобы он обработал данные, видеоматериалы по всем этим игрокам и попытался найти схожие обстоятельства и причины для этих повреждений. Мы очень серьезно занимаемся этой проблемой», – заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.