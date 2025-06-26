  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адам Сильвер об эпидемии травм ахиллова сухожилия: «ИИ проанализирует все видеоданные, чтобы попробовать понять причины»
1

Адам Сильвер об эпидемии травм ахиллова сухожилия: «ИИ проанализирует все видеоданные, чтобы попробовать понять причины»

НБА всерьез занимается последними травмами игроков.

7 баскетболистов столкнулись с проблемами с ахилловым сухожилием: Джеймс Уайзмен, Айзейя Джексон, Деджонте Мюррэй, Дрю Смит, Джейсон Тейтум, Дэмиан Лиллард и Тайриз Халибертон.

«Мы собрали экспертную группу еще до травмы Тайриза. 7 в этом году, 0 – в прошлом в таких же обстоятельствах. Максимальное количество до этого – 4.

По данным за 10 лет, большинство этих травм случается до Матча всех звезд. Так что дело не в количестве игр. Современные игроки летом иногда нагружают тело активнее, чем во время сезона, когда играют 3 матча в неделю.

Говорят, что ИИ изменит подход во многих областях. Мы хотим, чтобы он обработал данные, видеоматериалы по всем этим игрокам и попытался найти схожие обстоятельства и причины для этих повреждений. Мы очень серьезно занимаемся этой проблемой», – заключил комиссионер НБА Адам Сильвер.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?1700 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoДэмиан Лиллард
logoДжеймс Уайзмен
logoДеджонте Мюррэй
logoТайриз Халибертон
logoАдам Сильвер
logoАйзейя Джексон
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
травмы
logoДрю Смит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайризу Халибертону подтвердили разрыв правого ахиллова сухожилия в 7-м матче финальной серии НБА
3523 июня, 17:20
Тайриз Халибертон завтра перенесет операцию на разорванном ахилле (RG)
4123 июня, 08:37
Страшная травма и трагедия Халибертона. Главный герой плей-офф НБА порвал ахилл в 7-м матче финала
7123 июня, 06:30
Главные новости
Алекс Родригес: «Обозначим рамки, дадим бюджет и позволим Тиму Коннелли показать класс»
13 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США разгромили Японию, Испания встретится с Германией и другие матчи
137 минут назад
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия разгромила Германию, Канада уступила Франции и другие матчи
42 минуты назад
Джоэл Эмбиид должен восстановиться к тренировочному лагерю «Филадельфии» в сентябре
1сегодня, 11:10
Брэд Стивенс: «Джейсон Тейтум отлично восстанавливается, но мы не собираемся ставить перед ним какие-либо задачи по возвращению»
2сегодня, 10:56
Дилан Харпер надеется стать третьим «Новичком года» в «Сперс» подряд
7сегодня, 10:31
Эйс Бэйли «понятия не имел» об интересе «Юты» до выбора под 5-м номером на драфте-2025
5сегодня, 10:17
Бывший владелец «Миннесоты» Глен Тэйлор официально попрощался с организацией
3сегодня, 10:10
Кавай Ленард продолжал активные тренировки до окончания финала НБА, чтобы подготовить тело к длительному сезону
7сегодня, 09:29
Ти Джей Шортс официально присоединился к «Панатинаикосу»
сегодня, 09:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Платунов продолжит карьеру в МБА-МАИ
сегодня, 09:52
MVP финала Кубка ФИБА-Европа Мелвин Пантцар присоединился к «Уникахе» до 2030 года
сегодня, 09:42Фото
«Партизан» расстался с центровым Брэндоном Дэвисом
1сегодня, 09:15Фото
Евгений Минченко официально покинул МБА-МАИ
сегодня, 09:00Фото
УНИКС официально попрощался с Александром Платуновым
сегодня, 08:44Фото
«Сакраменто» выменял 24-й пик у «Оклахомы» и выбрал Ника Клиффорда
5сегодня, 02:59
Билл Симмонс: «Шона Маркса надо арестовать»
15сегодня, 02:36
«Юта» поднялась на драфте, чтобы взять Уолтера Клэйтона
3сегодня, 02:18
«Теперь это мой дом». Егор Демин обратился к болельщикам «Бруклина»
1сегодня, 02:11Видео
«Fuck». Коллин Мюррей-Бойлз выругался, когда узнал, что его выбрал «Торонто»
9сегодня, 02:00Видео