«Майами» подпишет трехлетний контракт с Дрю Смитом

27-летний защитник продолжит выступать за «Хит».

По информации инсайдера Майкла Скотто, Дрю Смит (188 см) и «Майами » договорились о новом трехлетнем соглашении на 7,9 миллиона долларов.

Из-за травм Смит провел всего 23 матча за последние два сезона. В сезоне-2023/24 он пропустил большое количество игр из-за разрыва передней крестообразной связки, а в прошлом розыгрыше чемпионата – из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В начале сезона-2024/25, когда он был здоров, защитник в среднем набирал 6,2 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи за матч при 50,8% реализации бросков с игры.

После того, как его не выбрали на драфте НБА в 2021 году, Смит начал карьеру, выступая за «Майами» в Летней лиге. Первые два сезона он играл то за «Хит», то за их фарм-клуб в Лиге развития. В январе 2023 года Смит перешел в «Бруклин», но уже следующим летом вернулся в «Майами».