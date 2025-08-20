Джо Баррер станет главным тренером фарм-клуба «Нового Орлеана»

Джо Баррер возглавит фарм-команду «Нового Орлеана».

«Пеликанс» назначат Джо Баррера главным тренером «Бирмингема», который выступает в G-лиге.

В прошлом сезоне Баррер был ассистентом главного тренера «Бирмингема». До этого он два сезона был главным тренером фарм-клуба «Орландо» в G-лиге,