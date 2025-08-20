Джон Холлинджер: «Если «Финикс» действительно отказался от обмена с «Новым Орлеаном» ради Хамана Малуача, это серьезнейший промах»

Джон Холлинджер критически оценил Хамана Малуача.

«Проблема в том, чего я не увидел в его играх. Меня не впечатлили его руки, борьба за отскоки, пойманные мячи. В Дьюке он никогда не работал в посте, и это по-прежнему актуально. Он бросал из-за дуги, но это вариант Мо Бамбы. Защите нет дела до этих бросков.

Я скептически относился к нему и до драфта, он был 19-м в моем прогнозе. Не вижу его потенциала.

Если «Финикс» действительно отказался от предложения «Нового Орлеана» (23-й пик и незащищенный выбор первого раунда-2026), чтобы взять его 10-м, это серьезнейший промах», – заявил известный журналист.