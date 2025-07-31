«Чикаго» не собирается в ближайшем будущем выкупать контракт Николы Вучевича
Никола Вучевич, скорее всего, будет играть за «Буллз» в сезоне-2025/26.
Инсайдер Кей Си Джонсон настаивает, что у клуба нет планов вести переговоры о выкупе контракта центрового.
«Чикаго» планирует начать сезон с Вучевичем в составе, хоть и рассчитывает обменять его до дедлайна в феврале и получить какие-то активы в этой возможной сделке.
Центровой провел неполные 5 сезонов в составе «Буллз» и набирал 18,4 очка, 10 подборов и 3,5 передачи в среднем в 74 матчах прошлого чемпионата, реализуя 40,2% трехочковых бросков.
У Вучевича остался последний сезон по текущему контракту с зарплатой в 21,5 миллиона долларов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Sports Network
