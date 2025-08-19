0

Никола Вучевич: «У меня почти нет сомнений, что начну сезон в «Чикаго»

Центровой «Буллс» подтвердил, что остается с «Буллс».

«Неделю назад генеральный менеджер «Чикаго», который позвонил мне после всех этих слухов, подтвердил, что ничего правдивого в них не было, и что все, что мы обсуждали после сезона, остается в силе. Я и сам это знал, но всегда приятно, когда твой генменеджер звонит и сообщает такое.

У меня почти нет сомнений, что начну сезон в «Чикаго». С таким настроем я и готовлюсь. А дальше посмотрим – не знаю, что произойдет», – сказал Вучевич.

Ранее этим летом появились предположения, что «Буллс» могут рассмотреть вариант выкупа контракта Вучевича.

В сезоне-2024/25 черногорский центровой в среднем набирал 18,5 очка и 10,1 подбора, реализуя 40,2% трехочковых.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basket USA
