Никола Вучевич об Эване Фурнье: «Сочувствую болельщикам «Олимпиакоса» – им придется смотреть на этого придурка еще три сезона»

Центровой «Чикаго» пошутил по поводу продления контракта Фурнье.

Недавно Эван Фурнье официально продлил соглашение с «Олимпиакосом » на три года – до 2028. По информации СМИ, французский защитник будет получать около 2,7 миллиона евро в год.

Никола Вучевич отреагировал на это шуткой в соцсетях.

«Сочувствую болельщикам Олимпиакоса – им придется смотреть на этого придурка еще три сезона», – написал черногорец.

Вучевич и Фурнье вместе выступали в НБА за «Орландо » с 2014 по 2021 год, трижды выходя в плей-офф за этот период.