Никола Вучевич об Эване Фурнье: «Сочувствую болельщикам «Олимпиакоса» – им придется смотреть на этого придурка еще три сезона»
Центровой «Чикаго» пошутил по поводу продления контракта Фурнье.
Недавно Эван Фурнье официально продлил соглашение с «Олимпиакосом» на три года – до 2028. По информации СМИ, французский защитник будет получать около 2,7 миллиона евро в год.
Никола Вучевич отреагировал на это шуткой в соцсетях.
«Сочувствую болельщикам Олимпиакоса – им придется смотреть на этого придурка еще три сезона», – написал черногорец.
Вучевич и Фурнье вместе выступали в НБА за «Орландо» с 2014 по 2021 год, трижды выходя в плей-офф за этот период.
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Его нужно считать за два
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Николы Вучевича
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