8

Джефф Тиг: «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кевина Дюрэнта»

Джефф Тиг считает, что «Уорриорз» не стали бы династией без Кевина Дюрэнта.

«Уорриорз» с Кевином Дюрэнтом, пожалуй, величайшая команда всех времен. У них было два полноправных члена Зала славы, которые входят в двадцатку лучших в любом списке, возможно, даже в истории баскетбола. Кей Ди – один из величайших скореров.

Но многие не понимают, что «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кей Ди. Подумайте об этом. У них в команде два первых номера драфта, Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс. Стеф и Клэй не должны были стать династией. Брон и Кайри должны были стать ей», – сказал бывший игрок НБА.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1682 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Club 520 Podcast
logoГолден Стэйт
logoКливленд
logoКлэй Томпсон
logoНБА
logoДжефф Тиг
logoКевин Дюрэнт
logoСтефен Карри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных моментов XXI века в НБА
20вчера, 14:30
Рамона Шелберн: «Джо Лэйкоб обожает Джонатана Кумингу, поэтому его не включали ни в какие обмены»
5вчера, 11:15
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
1вчера, 10:34
Стефен Карри попозировал с празднованием «спокойной ночи» на фоне собственного изображения, составленного из дронов
1вчера, 05:50Видео
Главные новости
Джон Уолл станет экспертом на Amazon Prime Video
14 минут назад
Кевин Дюрэнт может согласиться на значительное сокращение зарплаты при продлении контракта с «Хьюстоном»
34 минуты назад
Блэйк Гриффин: «Купер Флэгг – самый разносторонний игрок, пришедший в НБА за последнее время»
149 минут назад
Израиль объявил итоговый состав на Евробаскет-2025
4сегодня, 15:12
Джанан Муса пропустит Евробаскет-2025 из-за проблем со здоровьем
сегодня, 14:52
Роль Марка Кьюбана в «Далласе» после продажи клуба была преувеличена
1сегодня, 14:22
ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия встретится с Данией, Украина сыграет со Словакией и другие матчи
сегодня, 14:06
Дирк Новицки об обмене Луки Дончича: «Очень сложное решение, которое «Далласу» пришлось принять»
7сегодня, 13:58
Эрик Гордон: «Хотел бы отыграть в НБА 20 лет»
сегодня, 13:45
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/4 финала. Испания справилась с Францией, Словения сыграет с Сербией и другие матчи
сегодня, 13:07Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Црвена Звезда» рассталась с Бранко Лазичем после 14 сезонов
29 минут назад
Софи Каннингем в третий раз за сезон оштрафована за критику судей
сегодня, 15:43
Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги
сегодня, 15:33Видео
Наталия Фураева о матче ЦСКА против «Црвены Звезды»: «Будет интересно сравнить себя с командой Евролиги»
сегодня, 13:37
Джон Роберсон заменил Хавьера Кастаньеду в сборной Боснии и Герцеговины
сегодня, 13:29
Ален Смаилагич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2025
сегодня, 13:20
Эмир Сулейманович подписал контракт с «Уникахой», случайно оказавшись в Малаге на мальчишнике
1сегодня, 12:12
Тэвион Кинси в последний момент отказался от перехода в «Тренто»
сегодня, 12:00
Урош Трифунович не успел восстановиться после травмы и покинул расположение сборной Сербии
сегодня, 11:30
Сборная Италии определилась с составом на Евробаскет-2025
сегодня, 11:15