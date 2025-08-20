Джефф Тиг: «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кевина Дюрэнта»

Джефф Тиг считает, что «Уорриорз» не стали бы династией без Кевина Дюрэнта.

«Уорриорз» с Кевином Дюрэнтом , пожалуй, величайшая команда всех времен. У них было два полноправных члена Зала славы, которые входят в двадцатку лучших в любом списке, возможно, даже в истории баскетбола. Кей Ди – один из величайших скореров.

Но многие не понимают, что «Кавальерс» были лучше, чем «Уорриорз» без Кей Ди. Подумайте об этом. У них в команде два первых номера драфта, Кайри Ирвинг и Леброн Джеймс. Стеф и Клэй не должны были стать династией. Брон и Кайри должны были стать ей», – сказал бывший игрок НБА .