Софи Каннингем в слезах покинула площадку после травмы колена в матче с «Коннектикутом»

Защитница «Фивер» не смогла продолжить встречу.

Во второй четверти игры между «Индианой» и «Коннектикутом» защитница «Сан» Бриа Хартли упала на ногу Софи Каннингем при проходе под кольцо. Баскетболистка «Фивер» схватилась за голень правой ноги и легла на паркет, корчась от боли.

Только через несколько минут Каннингем смогла подняться на ноги с посторонней помощью и ушла с площадки.

За 10 проведенных на паркете минут защитница успела отметиться 1 подбором. Завтра Каннингем пройдет процедуру МРТ.

После первой половины «Индиана» проигрывала 29:48, но смогла вернуться и вырвать победу в овертайме – 99:93.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
