Софи Каннингем снова получила штраф за критику судей
Защитнице «Фивер» придется выплатить 1500 долларов в пользу лиги.
В своем подкасте «Show Me Something» Софи Каннингем рассказала, что получила штраф в 1500 долларов за комментарии, которые она сделала на прошлой неделе.
«Если бы я была судьей, я бы тоже постоянно ошибалась. Я не говорю, что ваша работа легкая, но когда перед твоим лицом раз за разом происходит очевидный фол – чего ты вообще делаешь? Что ты делаешь?» – сказала баскетболистка.
Каннингем узнала о втором штрафе, когда генеральный менеджер «Фивер» Эмбер Кокс сообщила ей о том, что с ней связалась лига.
Первый штраф (500 долларов) Каннингем получила за TikTok от 18 июля, где она синхронизировала движения губ с текстом песни, где были слова: «Тупые? Или просто медлительные? А может, бесполезные?» – с подписью «@ некоторые судьи».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
