Марк Кьюбан о дебюте Купера Флэгга: «Заставляет вспомнить историю Кобе Брайанта. Но Купер уже умеет отдавать передачи и защищаться»
Марк Кьюбан оптимистично отнесся к дебюту Купера Флэгга.
1-й номер драфта-2025 набрал 10 очков при 5 точных из 21 попытки с игры в победной игре «Далласа» с «Лейкерс» в рамках Летней лиги НБА.
«Заставляет вспомнить историю Кобе Брайанта. Ему потребовалось время, чтобы выйти на уровень. Не хочу связывать эти два имени, потому что они очень разные, но Кобе нужны были два года, чтобы отшлифовать свою игру.
Различие в том, что Купер уже умеет отдавать передачи. Умеет защищаться. Его можно поставить в любую игру НБА.
Даже когда он выглядел уставшим, он продолжал принимать верные решения. Не пытался утвердить свой статус 1-го пика. Он играл в баскетбол. И ему только 18 лет», – заключил Кьюбан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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