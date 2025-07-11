Марк Кьюбан о дебюте Купера Флэгга: «Заставляет вспомнить историю Кобе Брайанта. Но Купер уже умеет отдавать передачи и защищаться»

Марк Кьюбан оптимистично отнесся к дебюту Купера Флэгга.

1-й номер драфта-2025 набрал 10 очков при 5 точных из 21 попытки с игры в победной игре «Далласа » с «Лейкерс » в рамках Летней лиги НБА.

«Заставляет вспомнить историю Кобе Брайанта . Ему потребовалось время, чтобы выйти на уровень. Не хочу связывать эти два имени, потому что они очень разные, но Кобе нужны были два года, чтобы отшлифовать свою игру.

Различие в том, что Купер уже умеет отдавать передачи. Умеет защищаться. Его можно поставить в любую игру НБА .

Даже когда он выглядел уставшим, он продолжал принимать верные решения. Не пытался утвердить свой статус 1-го пика. Он играл в баскетбол. И ему только 18 лет», – заключил Кьюбан .