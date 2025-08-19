  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Богдан Богданович: «Что по-настоящему делает Йокича особенным, так это отличная функциональная готовность, подвижность и физическая форма»
0

Богдан Богданович: «Что по-настоящему делает Йокича особенным, так это отличная функциональная готовность, подвижность и физическая форма»

Богданович оценил сильные стороны Йокича.

«Думаю, все знают о IQ и чувстве игры Йокича, но что по-настоящему делает его особенным, так это отличная функциональная готовность, подвижность и физическая форма, особенно учитывая его габариты.

Больше всего меня впечатляет его способность видеть все наперед. Такое чувство, что он заранее знает, что произойдет дальше. Это, наверное, вселяет в меня наивысшую уверенность по сравнению с игрой с кем бы то ни было еще.

Я считаю, что быть фаворитом турнира и находиться в центре внимания – это привилегия. И для нас это еще один вызов. Мы уже через такое проходили. Надеюсь, на этот раз мы добьемся лучших результатов», – сказал Богданович.

На Евробаскете-2025 Сербия попала в группу A, где ее соперниками станут Португалия, Эстония, Турция, Латвия и Чехия.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?104 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoНикола Йокич
logoсборная Сербии
logoЕвробаскет-2025
logoБогдан Богданович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг – лидер прошлого сезона по созданным после передач очкам (2191)
10сегодня, 04:31
Светислав Пешич о главных соперниках Сербии на Евробаскете: «Турция, потом Литва, Латвия и Италия. И еще Греция»
12вчера, 21:01
Никола Йокич исполнил шикарный реверс-данк во время разминки
1317 августа, 15:44Видео
Главные новости
«Фенербахче» заинтересован в подписании Кори Джозефа
2 минуты назад
Эксперт Боб Райан: «Джейлен Браун хорош, но «Селтикс» повезет, если они займут 7-8 место»
222 минуты назад
МБА-МАИ: «По завершении инцидента ждем Даниила Касактина в команде»
37 минут назад
«Жизнь очень странная штука». Итальянец рассказал о неожиданной встрече с Лукой Дончичем на автозаправке в Словении
44 минуты назадФото
В США утонул 22‑летний игрок студенческой команды
сегодня, 13:29
Товарищеские матчи. Словения сыграет с Великобританией
сегодня, 13:10
Стивен Эй Смит об участии Луки Дончича в Евробаскете: «Я ни капли его не осуждаю»
сегодня, 12:03
Рамона Шелберн: «Джо Лэйкоб обожает Джонатана Кумингу, поэтому его не включали ни в какие обмены»
5сегодня, 11:15
Никола Вучевич: «У меня почти нет сомнений, что начну сезон в «Чикаго»
сегодня, 09:29
Кристапс Порзингис: «Сербия – номер один, в топ-3 точно, одна из сильнейших команд турнира на бумаге»
сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
54 минуты назад
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43
Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге
сегодня, 13:37
«Барселона» продлила контракт с Юссуфой Фаллем на следующий сезон
сегодня, 11:35
«Олимпиакос» продлил соглашение с Яннулисом Ларендзакисом до 2028 года
2сегодня, 10:49Фото
Стефен Карри хочет, чтобы Гэри Пэйтон II вернулся в «Голден Стэйт»
1сегодня, 10:34
Светислав Пешич: «Завтра посмотрим, сколько Мицич выдержит, насколько его запястье готово»
сегодня, 08:11
Curry Brand представил вторую модель именных кроссовок Де’Аарона Фокса
6сегодня, 06:42Фото
«Не проиграем ни одного матча». Шакил О′Нил выбрал Кобе Брайанта и Анферни Хардуэя в лучшую команду всех времен для BIG3
сегодня, 06:15
Яка Блажич объявил о завершении выступления за сборную Словении
вчера, 20:31