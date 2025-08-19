Богдан Богданович: «Что по-настоящему делает Йокича особенным, так это отличная функциональная готовность, подвижность и физическая форма»

Богданович оценил сильные стороны Йокича.

«Думаю, все знают о IQ и чувстве игры Йокича , но что по-настоящему делает его особенным, так это отличная функциональная готовность, подвижность и физическая форма, особенно учитывая его габариты.

Больше всего меня впечатляет его способность видеть все наперед. Такое чувство, что он заранее знает, что произойдет дальше. Это, наверное, вселяет в меня наивысшую уверенность по сравнению с игрой с кем бы то ни было еще.

Я считаю, что быть фаворитом турнира и находиться в центре внимания – это привилегия. И для нас это еще один вызов. Мы уже через такое проходили. Надеюсь, на этот раз мы добьемся лучших результатов», – сказал Богданович .

На Евробаскете-2025 Сербия попала в группу A, где ее соперниками станут Португалия, Эстония, Турция, Латвия и Чехия.