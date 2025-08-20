Урош Трифунович не успел восстановиться после травмы и покинул расположение сборной Сербии
Урош Трифунович отцеплен от сборной Сербии.
24-летний защитник получил небольшую травму во время тренировочного лагеря сборной и пропустил все подготовительные товарищеские матчи.
Баскетболист сосредоточится на подготовке к сезону в Евролиге со своим новым клубом – «Маккаби Тель-Авив».
Источник: Basket News
