Урош Трифунович не успел восстановиться после травмы и покинул расположение сборной Сербии

Урош Трифунович отцеплен от сборной Сербии.

24-летний защитник получил небольшую травму во время тренировочного лагеря сборной и пропустил все подготовительные товарищеские матчи.

Баскетболист сосредоточится на подготовке к сезону в Евролиге со своим новым клубом – «Маккаби Тель-Авив ».