Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов и публичных извинений

Бывшая девушка Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов.

Айеша Ховард, 39-летняя мать дочери звезды «Миннесоты», Обри, требует единовременной выплаты в размере 500 000 долларов, публичных извинений и пожизненной выплаты 55 000 долларов в год в дополнение к алиментам за единоличную опеку.

20 мая суд присудил Ховард право единоличной опеки и обязал стороны заключить соглашение. Сторонам не удалось этого сделать.

По словам 24-летнего Эдвардса, его бывшая девушка потребовала от него публичных извинений, которые должны быть опубликованы «на всех его официальных платформах социальных сетей, публично опровергая «все ложные, клеветнические или вводящие в заблуждение заявления, сделанные о ней во время» судебного разбирательства, а также «подтверждая ее честность и роль как матери их дочери».

Также баскетболист заявил, что она потребовала «непомерную» компенсацию в размере 500 000 долларов.

Эдвардс уже выплатил ей единовременную выплату в размере 1 080 000 долларов за 18 лет алиментов, но, по словам Ховард, она уже потратила 100 000 долларов.

«Я уже потратила 100 000 долларов. А что, если они закончатся до 18 лет? Это несправедливо по отношению к такой бедной женщине, как я. Я чувствую себя обманутой», – заявила Айеша журналистам.