4

Мать дочери Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов и публичных извинений

Бывшая девушка Энтони Эдвардса требует от него полмиллиона долларов.

Айеша Ховард, 39-летняя мать дочери звезды «Миннесоты», Обри, требует единовременной выплаты в размере 500 000 долларов, публичных извинений и пожизненной выплаты 55 000 долларов в год в дополнение к алиментам за единоличную опеку.

20 мая суд присудил Ховард право единоличной опеки и обязал стороны заключить соглашение. Сторонам не удалось этого сделать.

По словам 24-летнего Эдвардса, его бывшая девушка потребовала от него публичных извинений, которые должны быть опубликованы «на всех его официальных платформах социальных сетей, публично опровергая «все ложные, клеветнические или вводящие в заблуждение заявления, сделанные о ней во время» судебного разбирательства, а также «подтверждая ее честность и роль как матери их дочери».

Также баскетболист заявил, что она потребовала «непомерную» компенсацию в размере 500 000 долларов. 

Эдвардс уже выплатил ей единовременную выплату в размере 1 080 000 долларов за 18 лет алиментов, но, по словам Ховард, она уже потратила 100 000 долларов.

«Я уже потратила 100 000 долларов. А что, если они закончатся до 18 лет? Это несправедливо по отношению к такой бедной женщине, как я. Я чувствую себя обманутой», – заявила Айеша журналистам.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: US Weekly
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
происшествия
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Клэй Томпсон заняли топ-3 по рейтингу трехочкового броска в NBA 2K26
15сегодня, 05:51Фото
Тайриз Макси не включил Леброна Джеймса в список игроков, против которых сложнее всего защищаться
178 августа, 17:21
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Ви Джей Эджкомб о том, на кого он равняется: «Виктор Оладипо, когда он играл за «Пэйсерс», Дуэйн Уэйд»
429 июля, 19:17
Главные новости
Заккари Рисаше: «Через 4-5 лет «Атланта» станет претендентом на чемпионство»
13 минут назад
Женская НБА. «Индиана» примет «Даллас», «Лос-Анджелес» сыграет с «Нью-Йорком»
17 минут назад
«Становление лучшей версией себя сопровождается множеством расставаний». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис опубликовали одну и ту же цитату
5сегодня, 19:41Фото
Эксперт Бобби Маркс о том, почему Бен Симмонс – без команды: «41 игрок, выбранный на драфте, подписал контракты»
4сегодня, 19:10
Марк Кьюбан: «Мэвс» были очень близки к обмену Кобе Брайанта в 2007 году»
6сегодня, 17:59
Леброн Джеймс показал, как выполняет упражнения со штангой
15сегодня, 17:25Видео
Бобби Портис: «Единственное, что нам мешает выиграть чемпионат – это то, что мы травмируемся»
4сегодня, 17:15
Джейлен Браун встретился с Мэнни Пакьяо в Маниле
1сегодня, 16:49Видео
«Уорриорз» и представители Джонатана Куминги не общались уже две недели
4сегодня, 16:40
Куинн Кук: «Кевин Дюрэнт случайно стал MVP финальной серии в 2018 году»
5сегодня, 16:26
Ко всем новостям
Последние новости
Бобби Портис: «У Янниса зеленая кровь. Это все, что я могу сказать»
4сегодня, 20:12
«Майами» и «Орландо» сыграют предсезонный матч в Пуэрто-Рико
сегодня, 18:50
«Денвер» подпишет контракт с Кесслером Эдвардсом
сегодня, 18:35
«Монако» проявляет интерес к Франку Ниликине
сегодня, 16:31
Огастин Рубит стал игроком «Литкабелиса»
сегодня, 15:37
«Виртус» достиг устного соглашения с Каем Джонсом
сегодня, 15:26
Егор Амосов: «В моем возрасте Лука Дончич уже выигрывал Евролигу, я только еду покорять Мадрид»
сегодня, 15:03
Жоффре Ловернь покинул «Виллербан»
сегодня, 14:44
Нандо Де Коло: «Этот сезон может стать последним»
1сегодня, 14:30
Рокас Йокубайтис присоединился к «Баварии»
сегодня, 11:12