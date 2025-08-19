Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»

Брэдли Бил поздравил бывшего одноклубника Джона Уолла с завершением карьеры.

«Поздравляю моего брата Джона Уолла с завершением карьеры в НБА . Он – один из самых высококлассных, доминирующих и уникальных игроков в истории лиги.

Спасибо, что принял меня с распростертыми объятиями и мотивировал меня на то, чтобы я стал лучшей версией себя. Без Даба не было бы БиБи! Спасибо, брат! Наслаждайтесь новой главой!» – написал атакующий защитник «Клипперс » на своей странице в соцсети X.