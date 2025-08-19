6

Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»

Брэдли Бил поздравил бывшего одноклубника Джона Уолла с завершением карьеры.

«Поздравляю моего брата Джона Уолла с завершением карьеры в НБА. Он – один из самых высококлассных, доминирующих и уникальных игроков в истории лиги.

Спасибо, что принял меня с распростертыми объятиями и мотивировал меня на то, чтобы я стал лучшей версией себя. Без Даба не было бы БиБи! Спасибо, брат! Наслаждайтесь новой главой!» – написал атакующий защитник «Клипперс» на своей странице в соцсети X.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?702 голоса
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Брэдли Била в соцсети X
logoДжон Уолл
logoНБА
logoБрэдли Бил
logoКлипперс
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
