Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»
Брэдли Бил поздравил бывшего одноклубника Джона Уолла с завершением карьеры.
«Поздравляю моего брата Джона Уолла с завершением карьеры в НБА. Он – один из самых высококлассных, доминирующих и уникальных игроков в истории лиги.
Спасибо, что принял меня с распростертыми объятиями и мотивировал меня на то, чтобы я стал лучшей версией себя. Без Даба не было бы БиБи! Спасибо, брат! Наслаждайтесь новой главой!» – написал атакующий защитник «Клипперс» на своей странице в соцсети X.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Брэдли Била в соцсети X
